O Benfica já fez chegar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a prometida participação contra Matheus Reis e Maxi Araújo, na sequência do lance ocorrido no tempo de compensação do tempo regular da final da Taça de Portugal, quando Andrea Belotti, ainda com 1-0 no marcador, foi pisado na cabeça pelo jogador brasileiro do Sporting.

Recorde-se que o clube encarnado prometeu, em comunicado lançado nesta segunda-feira, participar disciplinarmente da equipa de arbitragem (liderada por Luís Godinho) e do VAR (Tiago Martins) do jogo.

O Maisfutebol sabe que na participação formalizada nesta terça-feira de manhã é feita uma descrição do lance, sendo mencionada uma cotovelada de Maxi Araújo - passível de segundo amarelo ou vermelho direto, no entendimento do Benfica - e um pontapé e o pisão na cabeça de Belotti, num momento que não consta do relatório do árbitro - que considerou que a ação faltosa foi do avançado italiano - facto que os encarnados entendem ter gravidade acrescida.

Na participação é também mencionado o polémico vídeo no qual, durante os festejos dos jogadores junto ao autocarro do Sporting, é escutada a frase, proferida em português do Brasil por um jogador dos leões, «aqui nós pisa na cabeça, c******». Esse vídeo, publicado nas redes sociais do Sporting, foi depois apagado.

Cabe agora ao Conselho de Disciplina abrir um inquérito aos factos participados pelo Benfica, podendo os jogadores do Sporting vir a ser suspensos entre um e dez jogos, dependendo da avaliação da gravidade feita pelo organismo da FPF.

Recorde-se que, entre outras medidas anunciadas nesta segunda-feira, o Benfica também anunciou a intenção de fazer uma exposição à FIFA, à UEFA e ao IFAB, por entender que a «verdade desportiva» foi desvirtuada na final da Taça de Portugal e nas últimas jornadas da Liga devido à «ilícita aplicação do protocolo VAR em Portugal».