O Benfica vai pagar ligeiramente mais de 8,3 milhões de euros para poder contar com Bruma, sendo que 6,5 milhões são apenas relativos à compra dos direitos económicos junto do Sp. Braga.

O resto, recorde-se, tem a ver com o pagamento do IVA e do mecanismo de solidariedade, que geralmente ficam a cargo do clube vendedor, mas neste caso, e por acordo entre os clubes, serão liquidados pela SAD encarnada.

Ora isso significa que o Benfica vai ter de pagar 146 mil euros ao Sporting.

Bruma jogou na formação do clube leonino entre 2007 e 2013, pelo que o Sporting tem direito a 2,25 por cento da transferência, relativos ao mecanismo de solidariedade. O jogador esteve entre os 13 e os 18 anos no clube, pelo que este tem direito a 0,25 por cento pelas épocas os 13, 14, e 15 anos de idade e 0,5 por cento pelas épocas dos 16, 17 e 18 anos.

Tudo junto dá 2,25 por cento dos 6,5 milhões, o que significa portanto 146 mil euros para os cofres de Alvalade. Integralmente pagos pelo Benfica, claro.