Já são conhecidos os horários das 25ª e 26ª jornadas da Liga Portugal, que decorrem entre os dias 8 e 11 de março e 15 e 17 de março. O Benfica recebe o Estoril a 10 de março, no dia das eleições para o Primeiro-Ministro. O jogo entre encarnados e canarinhos está marcado para as 20h30, ou seja, uma hora e meia depois do fecho das urnas.

Quanto ao Sporting, visita o terreno do Arouca no mesmo dia, mas o apito inicial está marcado para as 18h, ainda com as eleições a decorrer. Já o FC Porto defronta o Portimonense fora de casa, no dia 8 de março, às 18h45.

Na 26ª jornada, os azuis e brancos recebem no Estádio do Dragão o Vizela, a partir das 20h30 de sábado, dia 16 de março. No dia seguinte é a vez de Benfica e Sporting entrarem em campo. Os encarnados visitam o reduto do Casa Pia, às 18h e os leões recebem o Boavista pelas 20h30.

Confira o calendário completo:

25.º JORNADA

Sexta-feira, 8 de março

Portimonense – FC Porto, 18h45 – Sport TV

Estrela – Casa Pia AC, 20h45 – Sport TV

Sábado, 9 de março

FC Vizela – SC Farense, 15h30 – Sport TV

Rio Ave FC – SC Braga, 18h00 – Sport TV

Boavista FC – Moreirense FC, 18h00 – Sport TV

Vitória SC – FC Famalicão, 20h30 – Sport TV

Domingo, 10 de março

FC Arouca – Sporting CP, 18h00 – Sport TV

SL Benfica – Estoril Praia, 20h30 – BTV

Segunda-feira, 11 de março

Gil Vicente FC – GD Chaves, 20h15 – Sport TV

26.ª JORNADA

Sexta-feira, 15 de março

Estoril Praia – Portimonense, 20h15 – Sport TV

Sábado, 16 de março

FC Famalicão – Estrela, 15h30 – Sport TV

SC Farense – Rio Ave FC, 18h00 – Sport TV

SC Braga – Gil Vicente FC, 18h00 – Sport TV

FC Porto – FC Vizela, 20h30 – Sport TV

Domingo, 17 de março

Moreirense FC – FC Arouca, 15h30 – Sport TV

GD Chaves – Vitória SC, 15h30 – Sport TV

Casa Pia AC – SL Benfica, 18h00 – Sport TV

Sporting CP – Boavista FC, 20h30 – Sport TV