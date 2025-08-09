O Benfica recorreu às redes sociais para reagir à queixa apresentada pelo Sporting ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por alegados insultos de Bruno Lage ao árbitro Fábio Veríssimo, durante a Supertaça.

«É, no mínimo, ridículo que tenha sido necessária uma semana para inventar um pretexto e tentar, de forma pequenina, transformar a derrota na Supertaça numa pseudo-vitória de secretaria. Um desabafo, tantas vezes ouvido noutras transmissões e noutros campos, não encerra o significado que, com uma dose generosa de imaginação e má-fé, quem fez queixinhas e numa atitude tão mesquinha lhe quer atribuir.»

«O Sport Lisboa e Benfica reafirma que tudo fará para defender o seu treinador e todos os seus profissionais contra este tipo de ataques, próprios de quem procura fora de campo aquilo que não consegue conquistar dentro dele», escreveram as águias na noite deste domingo.

Conforme já noticiado pelo Maisfutebol, a participação disciplinar do Sporting não visa o Benfica ou Bruno Lage, somente o Conselho de Disciplina e os critérios deste.

Na segunda parte da Supertaça, a transmissão televisiva filmou um momento em que Bruno Lage aparenta ter ofendido o árbitro, na sequência da expulsão do treinador de guarda-redes Nuno Santos. Durante o encontro, o treinador do Benfica sem qualquer admoestação.