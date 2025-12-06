Não se pode dizer que o dérbi, apesar de entretido e aberto até ao fim, tenha sido um espetáculo de futebol, com muitas oportunidades e enorme emoção. Aliás, o Benfica fez dez remates (apenas quatro enquadrados com a baliza) e o Sporting fez cinco remates (dois enquadrados com a baliza).

O que é pouco, claro.

No entanto, e apesar da ausência de verdadeiras oportunidades, houve um jogador que ameaçou marcar mais do que os outros. Sudakov, extremo esquerdo do Benfica, fez o golo do empate, finalizou por mais três vezes (duas delas enquadradas com a baliza) e saiu de campo com uma média de 1,07 golos esperados.

A métrica de golos esperados, recorde-se, destaca a probabilidade de uma jogada resultar em golo, mediante uma série de variáveis: posição, distância, ângulo ou histórico do jogador em remates daquela zona, por exemplo.

Nesse sentido, Sudakov foi o jogador que mais ameaçou desfazer o desempate, bem acima de Pedro Gonçalves ou Pavlidis. O que serve para mostrar também como foi o ucraniano a carregar o Benfica durante vários momentos.