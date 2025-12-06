Olhando para o dérbi desta sexta-feira pelo dos duelos, percebe-se facilmente como o jogo teve muito sangue sul-americano. Tanto assim que os três jogadores que ganharam mais duelos vieram todos da América Latina: um uruguaio, um colombiano e um argentino.

Fala-se aqui de Maxi Araújo, Richard Ríos e Enzo Barrenechea, pois claro. O urugaio do Sporting foi um caso à parte. Com aquele sangue quente que irritou os adeptos e jogadores do Benfica, Maxi Araújo foi o que mais duelos disputou e (de longe) o que mais ganhou.

Richard Ríos e Enzo Barrenechea disputaram 13 duelos e ganharam oito e nove, respetivamente, num jogo em que também entregaram muito da paixão que os caracteriza.

Só Leandro Barreiro se intrometeu nesta guerra, mas ainda assim bem abaixo. O médio luxemburguês disputou 18 duelos e ganhou menos de metade: extamente sete, o que o coloca em quarto desta lista, à frente de Otamendi.