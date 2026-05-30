O Benfica venceu o Sporting no Seixal, no dérbi de sub-15, por 3-1, e isolou-se à condição na liderança do campeonato de iniciados.

Os encarnados têm agora mais dois pontos do que FC Porto e do que Sporting, mas os dragões têm também menos um jogo: se neste domingo vencerem em casa o Belenenses, então isolam-se no primeiro lugar (ficarão com mais um ponto que o Benfica e mais três do que o Sporting).

Voltando ao dérbi no Seixal, interessa dizer que não começou bem para o Benfica. Logo aos três minutos, o Sporting colocou-se a vencer com um golo de David Makinde: na sequência de uma jogada individual, marcou com um remate de fora da área, numa jogada em que o guarda-redes Lourenço Luís foi muito mal batido.

Ainda antes do intervalo, o Benfica chegou ao empate, coroando a superioridade que estava a mostrar no jogo. Aos 34 minutos, Leonardo Lima rematou de fora da área, na ressaca de um canto, e fez o empate para os encarnados.

Ainda na primeira parte, o Benfica pediu expulsão de Borine Nanque, por travar um adversário que se isolava, mas o árbitro mostrou apenas amarelo ao defesa do Sporting.

Ora o empate só foi desfeito nos dez minutos finais, e com dois golos. Aos 71 Gonçalo Tavares fez o 2-1 após uma grande assistência de Diogo Marques. E já nos descontos, Leonardo Lima bisou, na sequência de um contra-ataque sem guarda-redes do Sporting na baliza, após ter subido à área contrária para uma bola parada.

Manhã de festa no Seixal, após um triunfo importantíssimo, que mantém o Benfica na corrida pelo título, quando ficam por jogar cinco jornadas para o fim do campeonato.