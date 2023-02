O Benfica deslocou-se a Alcochete para defrontar o Sporting e voltou a vencer o rival. O 4-2 na Academia Cristiano Ronaldo significou a passagem à final da Taça da Liga Feminina.

As águias traziam uma boa vantagem da primeira mão da meia-final após uma vitória por 4-1 no Seixal e até entraram melhor no encontro desta quarta-feira. Porém, foi o Sporting quem chegou ao golo, com Ana Capeta a fazer o 1-0 a passe de Diana Silva.

As leoas estiveram muito perto do 2-0, mas Aba Seiça impediu o golo de Capeta em cima da linha de golo e pouco depois Jessica Silva empatou para as águias.

Ao intervalo, 1-1, mas o segundo tempo trouxe dois golos de rajada. Marcou o Benfica por Kika Nazareth, num golo com muita classe, a picar a bola por cima de Hannah Seabert, igualou o Sporting de seguida, com Capeta a bisar.

Porém, o Benfica teve uma ponta final mais forte e chegou ao triunfo. Kika Nazareth bisou e já na compensação Marta Cintra fez o 4-2 no jogo e o 8-3 na eliminatória.

O Benfica defronta o Sp. Braga na final.