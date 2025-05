Declarações de Bruno Lage na conferência de imprensa após a derrota na final da Taça de Portugal contra o Sporting (3-1, a.p.):

[Di María entrou tarde]

«O jogo foi pedindo outras situações. Tomámos a melhor decisão de início. O jogador que jogou na posição do Di María [Bruma]fez um bom jogo, marcou um golo que foi anulado. O Kokçu sentiu um toque e vamos fazendo as alterações consoante o que acontecido. Di María foi um profissional exemplar durante a época, tanto ele como eu queríamos terminar a época com um troféu. Ele tem uma história lindíssima ao serviço do Benfica. Ele mais do que ninguém, está triste.»

[Aguentou o resultado em demasia, segundo Rui Borges]

«Tivemos o 2-0, não me lembro de uma defesa do Samu no tempo regulamentar e prolongamento. Isso é a opinião de cada treinador. Criámos um conjunto de oportunidades para vencer o jogo mas não conseguimos.»