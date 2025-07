Bruno Lage, treinador do Benfica, reagiu em conferência de imprensa à vitória sobre o Sporting, por 1-0, na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio do Algarve:

[Rui Borges diz que Sporting foi superior]

«Fomos justos vencedores. Fomos melhores, fomos vencedores e isso para nós e que conta.»

[Importância da vitória para Bruno Lage]

«A crítica, olhando para esta cadeira e para os últimos treinadores do Benfica, temos de estar sujeitos sempre a ela. Este é um enorme clube. O mais importante é o futuro. Olhando para a equipa, durou durante 90 minutos com apenas 15 dias de trabalho. Dá-me bons indicadores. Não há direito a respirar. Eles mereciam dois dias de folga, mas vão ter apenas um porque não há tempo a perder. Eu quero voltar a jogar a Liga dos Campeões com estes jogadores.»

[Onde encaixa Franjo Ivanovic]

«No banco [risos]. Ou na bancada, como esteve.»

[Mercado]

«Só falo quando ele terminar. O nosso mercado tem de levar em consideração as lesões, a saída dos jogadores em final de contrato, os empréstimo e o reforço da equipa.»

[Dedicatória final]

«Quero destacar jogadores que fizeram parte do percurso saté este troféu. O André Gomes, o Adrian [Bajrami], o Álvaro Carreras, Kokçu, Renato [Sanches], Zeki [Amdouni], Arthur [Cabral], Di María, Belotti, Lourenço Coelho e Ricardo Lemos.»