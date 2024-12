Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final a derrota (1-0) em Alvalade, no dérbi com o Sporting:

É procurar o momento dos jogadores e sentir que o Amdouni podia aproveitar a linha de três centrais para fazer mais ataques à profundidade, que é uma coisa que ele faz bem.

Por outro lado, quis criar algum desconforto na linha defensiva do Sporting e isso correu bem na segunda parte, porque tivemos muitas bolas a entrar ali no espaço.

Se fiquei surpreendido com quatro centrais do Sporting? Não. Ontem disse que acreditava que o Sporting ia jogar com três centrais. E o que vimos? Dois centrais no meio, um a abrir na esquerda, Quaresma mais por dentro e um ala. Por isso foi o que perspetivávamos.»