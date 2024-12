Bruno Lage, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 1-0 sobre o Benfica, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga:

[Benfica foi de menos a mais?]

«Foi visível e evidente. Penso que até entramos bem no jogo e o Sporting cresceu. E depois penso que no nosso melhor momento da primeira parte sofremos de lançamento lateral. Tenho de concordar que o Sporting esteve melhor na primeira parte. Conversámos com os jogadores de forma a pressionar na segunda parte e alcançar espaços intermédios. A alteração dos médios foi para ter mais bola e sermos mais agressivos com bola. A segunda parte foi nossa com uma grande determinação. Se o golo chegasse mais cedo podíamos vencer a partida pelo que foi a segunda parte. Eventualmente o resultado certo seria um empate, mas fica um amargo por este jogo.»

[Houve desconforto defensivamente?]

«Não foi desconforto na reação à perda de bola. Foi mais na forma de criar jogo. Principalmente mais no meio, com os nossos médios. Tentámos corrigir ao intervalo e penso que conseguimos.»

[Surpreendido com quatro defesas?]

«Não, porque foi aquilo que falámos ontem. Acreditei que ia ser três centrais e depois entrariam num jogo assimétrico, pôr um lateral na largura e outro por dentro. Não nos surpreendeu, no intervalo fizemos alguns ajustes. É de enaltecer a segunda parte que fizemos. O guarda-redes do Sporting levar amarelo aos sessenta minutos por retardar a reposição da bola revela a nossa determinação na segunda parte. A oportunidade de golo do Sporting, já perto dos dez minutos finais, revela o domínio do Benfica na segunda parte. Temos de repetir o que fizemos na segunda parte.»

[Derrota tem impacto na equipa?]

«Pela forma como conversámos no balneário, não vai ter impacto nenhum. Independentemente das festas, ainda vai haver mais festas até ao final do campeonato. Quando passamos para o primeiro lugar queremos estar em primeiro. As duas jornadas finais vai ser com dérbi e em Braga. Este campeonato vai ser disputado ate ao fim.»

[Estava exaltado na entrada do túnel, fúria era dirigida para quem?]

«Com quem? Vinha a falar sozinho. Acho que a gente mereceu na segunda parte. É o querer estar sempre motivado para fazer mais e melhor.»