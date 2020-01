Jorge Silas diz que o Benfica esta época fez o maior investimento de sempre na equipa. Bruno Lage concorda, mas prefere destacar o valor da equipa e o contributo que cada jogador pode dar ao conjunto. Para o treinador do Benfica, é depois o mercado que valoriza ou não os jogadores.

«É um facto, Esteve atento às nossas contratações e gastos. Mas não vejo as coisas por aí, olho mais para o valor enquanto em equipa, independentemente do valor monetário dos jogadores. Olho para o Vinícius e para o trajeto que fez no Mafra, Rio Ave, Nápoles e, agora, está no Benfica. O mercado é isso, os jogadores valem o que valem, o mercado valoriza ou não os jogadores», começou por referir.

No caso do Benfica, Bruno Lage não olha para os milhões investidos pelo clube, mas sim para um plantel curto e competitivo. «Olho mais para o contributo de cada jogador à equipa. Olhando para nós, queremos um plantel curto, competitivo e equilibrado, com várias soluções para cada posição. Isso é que é o mais importante, isso é me dá garantias», acrescentou.

Jorge Silas também disse que o dérbi desta sexta-feira «vale mais do que três pontos». «Os jogos do campeonato valem apenas três pontos, é com essa intenção que vamos disputar o jogo, queremos disputar os três pontos. Mas é um dérbi, é um jogo muito importante, é o dérbi da cidade, é talvez o jogo mais importante em termos nacionais. O Benfica quer ganhar ao sporting e o Sporting quer ganhar ao Benfica, seja em que escalão for. Já fiz muitos dérbis em vários escalões, é sempre um jogo especial, os adeptos querem vencer e querem que a equipa tenha um bom comportamento», comentou ainda o treinador do Benfica.