A meio caminho da fase liga da Champions, apenas Benfica e Ajax ainda não pontuaram. Os neerlandeses são o pior ataque, com um golo marcado, e a pior defesa, com 14 golos sofridos. No que diz respeito à produção ofensiva, o Benfica não está muito melhor, uma vez que apenas marcou dois golos, tal como Olympiakos, Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga e Pafos.

Ainda que José Mourinho continue a acreditar no apuramento para o play-off – zona a quatro pontos – as águias visitam o Ajax (36.º e último) a 25 de novembro (17h45). Em dezembro há receção ao Nápoles (24.º) e em janeiro há visita à Juventus (26.º) e receção ao Real Madrid (7.º).

Ao cabo de quatro rondas, o Benfica perdeu nas visitas a Newcastle e Chelsea, e na receção a Qarabag e Bayer Leverkusen.

Quanto ao Sporting, os bicampeões nacionais venceram em Alvalade ante Kairat e Marselha, perderam em Nápoles e empataram na visita à Juventus, pelo que ocupam o 13.º lugar, com sete pontos, igualados com Atalanta, Qarabag, Dortmund, Chelsea e Barcelona.

Em suma, os leões estão a dois pontos dos lugares de apuramento direto para os “oitavos”, algo reservado para os oito melhores classificados desta fase liga. No calendário da turma de Rui Borges segue-se a receção ao Brugge a 26 de novembro (20h). Em dezembro há visita ao Bayern Munique (1.º). Por fim, em janeiro, há receção ao PSG (5.º) e visita ao Ath. Bilbao (27.º).

Ao cabo de quatro rondas, Galatasaray (9.º), Qarabag (15.º) e Pafos (20.º) – com nove, sete e cinco pontos, respetivamente – são as principais surpresas. O tricampeão turco ostenta o melhor marcador da prova, uma vez que Victor Osimhen leva seis golos, um de vantagem sobre Mbappé, Kane e Haaland.

Por fim, apenas Bayern Munique, Inter Milão e Arsenal levam quatro vitórias. Além disso, os londrinos são a melhor defesa, sem qualquer golo sofrido, enquanto Bayern e PSG registam os melhores ataques, com 14 golos. Na quinta ronda, a 26 de novembro, há Arsenal-Bayern Munique.