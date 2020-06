A Liga dos Campeões desta temporada pode decidir-se numa fase final a disputar em Lisboa, havendo possibilidade dessa fase final ser com quatro ou com oito clubes. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo espanhol Mundo Deportivo, tendo sido confirmada pelo Maisfutebol.

Nesta hipótese que está a ser trabalhada, a fase final seria jogada nos estádios da Luz e de Alvalade, sendo que a UEFA já conversou com Sporting, Benfica e Federação, os quais ficaram com a noção de que Lisboa é uma forte hipótese, sendo que as negociações entre as partes vão continuar.

Nesta altura, porém, há um problema mais urgente que a UEFA vai ter de ultrapassar: a final estava marcada para Istambul, que considera não ter condições financeiras para realizar um evento de enorme envergadura, pelo que abdica da final da Liga Campeões desta temporada.

Ora nesse sentido, é preciso chegar a acordo para rescindir o contrato que entregava a Istambul a realização da final, sendo que ainda não foi possível esse entendimento. A UEFA e a Federação Turca vão por isso continuar as negociações para encontrar a melhor saída possível. Só depois disso é possível avançar com passos seguros para o encontro de uma nova solução.