O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou o reencontro do Benfica com o Real Madrid, o Sporting com a Juventus e um novo duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Os encarnados foram os primeiros a sair e no sorteio tocou-lhes o gigante espanhol, a equipa com mais títulos de campeão europeu e que o Benfica venceu na final de 1961/62.

Já os leões têm pela frente a Vecchia Signora, o clube mais titulado de Itália.

De notar ainda que o PSG defronta o Manchester United, o que vai proporcionar um novo duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.