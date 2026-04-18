Não é nada de novo, sobretudo em véspera de dérbis de Lisboa: as provocações entre as claques tornam-se mais evidentes, por vezes com desfechos trágicos. 

Desta feita, um vídeo mostra alguns adeptos, presumivelmente do Sporting, a pintar as paredes do muro do complexo da Luz e de um espaço onde os No Name Boys guardam o material deles.

Esta provocação, refira-se, aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira.

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