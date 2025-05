Os árbitros João Pinheiro e o quarto árbitro Gustavo Correia apresentaram queixa na Polícia de Segurança Pública contra o adepto que invadiu o relvado do Estádio da Luz, no fim do dérbi entre Benfica e Sporting.

Recorde-se que o referido adepto entrou no relvado, dirigiu-se ao árbitro João Pinheiro e o ameaçou, tendo sido afastado por Kökçü. Só depois disso foi encaminhado para fora do relvado por um steward.

Ora esse adepto do Benfica foi identificado pela polícia e posteriormente foi alvo de queixa apresentada pelos árbitros João Pinheiro e Gustavo Correia por ameaças à integridade física.