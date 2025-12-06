O Benfica-Sporting desta sexta-feira teve muitos passes na retaguarda, sobretudo nos minutos em que a partida foi dominada pelo Sporting. Os leões acabaram o dérbi com 522 trocas de bola, contra 356 do Benfica.

Para se ter uma ideia, segundo os dados da Opta recolhidos pelo SofaScore, Gonçalo Inácio (86 passes certos em 99 tentativas) e Diomande (101 passes certos em 107 tentativas) foram de longe quem mais trocou a bola durante todo o jogo.

Ora por isso, o passe longo acabou por ser um dos raros momentos em que alguém arriscou alguma coisa, sendo que Gonçalo Inácio foi quem mais tentou (13 vezes) e quem mais passes longos acertou (6) ao longo do jogo.

Rui Silva (cinco passes longos certos em nove tentativas) também arriscou muito bater longo, enquanto Trubin tentou-o por oito vezes (ninguém no Benfica o fez tanto), mas só acertou... um passe longo. Claramente, um aspeto em que o ucraniano tem de melhorar.