Eric Dier está habituado aos grandes palcos e, na sua passagem pelo Sporting, teve oportunidade de vivenciar os maiores jogos.

Os confrontos com o Benfica são, para o internacional inglês, «mais intensos» que o dérbi londrino entre Arsenal e Tottenham. «Os dérbis em Portugal são muito intensos. Sentes que, se eles [adeptos] pudessem entrar no campo, vinham atrás de ti», disse o Dier, no programa de televisão A League Of Their Own.

O internacional inglês elegeu, ainda, Diego Costa como o avançado que lhe causou mais problemas ao longo dos últimos anos. «Sempre me diverti a jogar contra ele. Agressivo, sorrateiro, sempre a tentar fazer coisas nas tuas costas. Ele belisca-te!», atirou o defesa.

Eric Dier fez a sua formação no Sporting e transferiu-se para o Tottenham em 2014.