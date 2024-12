Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final a derrota (1-0) em Alvalade, no dérbi com o Sporting:

«É um resultado injusto para o que foi o jogo. Tivemos uma boa entrada, depois o Sporting tem um pouco de ascendente e chega ao golo. Um golo que foi um pouco consentido da nossa parte, nasce de um lançamento lateral.

Ao intervalo acertámos alguns detalhes e depois disso estivemos mais fortes na pressão. Tivemos mais jogadores no espaço intermédio e foi uma segunda parte toda nossa. O Sporting só chegou à nossa baliza em duas transições.

Pelo que foi o jogo, acho que o empate era o resultado justo, mas se tivéssemos marcado mais cedo até podíamos ter vencido. Estou feliz pela aplicação dos jogadores, pelo trabalho que fizeram, mas triste pelo resultado.»