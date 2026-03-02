Jogou no Benfica e no Sporting, mas foi do Estádio da Luz que saiu para uma grande transferência. Na altura foram 20 milhões de euros que o Liverpool pagou por ele, o que acabou por tornar-se no maior arrependimento dos dirigentes dos Reds da altura.

Tudo isto ficou agora a saber-se no livro «Como ganhar a Premier League: a história por detrás da revolução dos dados no futebol», escrito por Ian Graham, antigo diretor de scouting do Liverpool.

Na obra, ele revela que Lazar Markovic foi o pior reforço do Liverpool, e o maior arrependimento do diretor desportivo Michael Edwards.

«Markovic parecia muito bom na nossa análise de dados, mas tínhamos visto poucos minutos: a liga portuguesa não era totalmente coberta pelos nossos fornecedores em 2014. O valor de 20 milhões por Markovic foi muito alto, Naquele verão, Griezmann assinou pelo At. Madrid por 30 milhões e Sadio Mane assinou pelo Southampton por 11,8 milhões», escreveu Graham.

«Havia informações contraditórias, Eddy (Michael Edwards) não sabia o que pensar e assistiu a 20 jogos em vídeo. Ele viu algumas atuações muito boas, mas também algumas muito ruins, o que é normal em jovens jogadores. Contratámos Markovic e muitos outros clubes europeus felicitaram-nos de uma forma que nunca tínhamos visto.»

O que é certo é que o sérvio não atingiu o potencial que apresentava em Anfield Road. Após uma época foi emprestado ao Fenerbahçe e após mais uma época foi emprestado ao Sporting. Acabou por rodar por vários clubes sem nunca se impor, até regressar ao Partizan, de Belgrado.

«Eddy cita a contratação de Markovic como o seu maior arrependimento, mas pelo menos aprendemos com a experiência. Este foi o fracasso que levou à adição de uma camada extra de análise de vídeo detalhada para todos os alvos de transferência sérios que o Liverpool considerou a partir daquele momento.»