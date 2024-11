Nelson Pereira (ex-Sporting), Nuno Gomes (ex-Benfica), Valdo (ex-Benfica), Jorge Andrade (ex-FC Porto) e Chaínho (ex-FC Porto) vão marcar presença na palestra «Caminhos do Futebol», moderada por Miguel Prates, para abordar a vida para além do jogo.

O evento que junta vários nomes célebres do futebol nacional está marcado para 27 de novembro, quarta-feira, pelas 21:00h. A conversa terá lugar no Auditório da Junta de Freguesia de Outeiro da Cabeça, em Torres Vedras e os antigos jogadores vão debater uma fase sempre complicada na vida de qualquer atleta, aproveitando também para se inspirarem no respetivo exemplo pessoal.