A analista de redes sociais espanhola Deportes & Finanzas publicou um estudo que revela que o FC Porto é líder destacado no que diz respeito às redes sociais dos clubes portugueses.

No período em análise – de 1 de janeiro a 30 de abril -, o FC Porto conseguiu que as suas publicações alcançassem um engagement de 24,6 milhões, enquanto o Benfica se ficou pelos 16 milhões e o Sporting pelos 9,95 milhões.

A análise é feita com base nas reações que as publicações geram no Instagram, Twitter, Facebook, Youtube e TikTok.