Zouhair Feddal, defesa do Sporting, e Adel Taarabt, médio do Benfica, integram a convocatória de Marrocos para os jogos com Mauritânia e Burundi.

A lista de Vahid Halilhodzic inclui ainda Munir el Haddadi, internacional espanhol.

O avançado do Sevilha fez um jogo pela «Roja», em 2014, mas três anos depois pediu à FIFA que o autorizasse a jogar por Marrocos. Essa permissão só foi dada agora, ao abrigo das alterações que foram introduzidas nos regulamentos, ao longo dos últimos anos.

A FIFA permite agora que um jogador mude de seleção caso tenha jogado, no máximo, três jogos pela seleção anterior, antes de completar 21 anos. Essa mudança fica impossibilitada se o jogador tiver alinhado na fase final de uma grande competição da FIFA ou das confederações continentais.

اللائحة الكاملة المستدعاة من طرف الناخب الوطني السيد وحيد حاليلوزيش للمبارتين المقبلتين لحساب الجولتين 5 و 6 من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021🇲🇦

🚨Squad Announced

📋Watch the full squad called up for the next two matches as part of African Cup of Nations’ qualifiers🏆 pic.twitter.com/e6OSAKvEgV