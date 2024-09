A treinadora do Benfica, Filipa Patão, em declarações após a vitória frente ao Sporting (2-0), em Alvalade, a contar para a quarta jornada da Liga feminina:

«A vitória veio na altura certa para os nossos adeptos e para o clube. Fosse qual fosse o resultado, não iria indicar nada, não se corrige no imediato algo que esteja mal, em dois, três dias. É um processo. Dentro do mal que foi a eliminação na Liga dos Campeões, temos de ver as coisas positivas. E isso é o espaço que vamos ter para trabalhar, para treinar.

É sempre uma vitória importante para os adeptos e para o clube, porque lhes devíamos isto, e nós tínhamos de responder desta maneira por eles e para eles. Não há campeões à quarta jornada, não éramos a pior equipa quando perdemos na semana passada, não somos a melhor equipa hoje porque ganhámos ao Sporting.

Em todas as épocas em que tivemos momentos menos positivo, a resposta, a seguir, sempre foi positiva e continuamos com essa energia. Seria ridículo da minha parte dizer que já passou. Não passou, fomos eliminados [da Liga dos Campeões], custa-nos muito, doeu muito, mas isso também serviu para percebermos o que estávamos a fazer de errado e para onde temos de caminhar para construir uma equipa vencedora e europeia.

Sem dúvida que a [Cristina Martín-]Prieto nos veio acrescentar muito. Acrescenta força, velocidade, trabalho e golo, que era uma coisa de que sentíamos falta no nosso plantel, ter uma ‘nove’ mais diária, mas também muito disponível fisicamente. Mas também temos de olhar para outras jogadoras, a Jody [Brown] ainda não se conseguiu mostrar, a [Beatriz] Cameirão está a entrar no nosso processo, a Letícia [Almeida] que veio de lesão… É fácil olhar para uma jogadora com golo e dizer que está a fazer a diferença, mas não é só essa jogadora. É inglório estarmos a falar da Prieto quando vimos que foi um esforço coletivo.»