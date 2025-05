O final do dérbi no Estádio da Luz foi muito quentinho, e por várias razões. Logo que o árbitro apitou para o final da partida, António Silva ficou revoltado e confrontou João Pinheiro, o que lhe valeu um cartão amarelo.

A partir daí e sem que se perceba muito bem porquê, vários jogadores ficaram pegados, com empurrões e insultos pelo meio, o que levou os bancos a intervir e afastar os atletas daquela confusão.

Nesta altura, já um adepto do Benfica era retirado do relvado por um steward, ele que tinha entrado a correr para ir confrontar o árbitro João Pinheiro, numa situação inqualificável e que pode custar caro aos encarnados.

Enquanto os jogadores do Sporting celebravam com os adeptos, o árbitro João Pinheiro deixava o relvado escoltado por três polícias, numa altura em que adeptos e responsáveis do Benfica ainda continuavam nervosos.