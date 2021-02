Gilberto, jogador do Benfica, em declarações no final do dérbi em Alvalade com o Sporting:

«Não acho que tenha sido um resultado justo, viemos aqui para vencer, criámos boas jogadas, que infelizmente não conseguimos concretizar, depois sofremos um golo no fim. Mas isto ainda não acabou e vamos continuar a lutar até ao fim.

O que nos faltou para conseguir outro resultado? Faltou-nos finalizar melhor, conseguimos criar boas jogadas, mas no fim falhava alguma coisa. No entanto temos de levantar a cabeça, o campeonato é longo, por isso vamos em busca do título.»