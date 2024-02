Três dias depois do triunfo para a Liga dos Campeões, o Benfica voltou a vencer o Sporting (6-1), desta feita numa partida a contar para a 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão da Luz, a primeira parte até começou com equilíbrio, que Carlos Nicolía desfez ao minuto seis, com o 1-0 para as águias.

Nil Roca ampliou a vantagem para 2-0 aos 18 minutos, mas a reta final do primeiro tempo é que foi realmente penalizadora para os leões.

FILME DO JOGO.

No espaço de pouco mais de um minuto, o Benfica marcou por três vezes e elevou o resultado para contornos de goleada: 5-0. Nicolía chegou ao hat-trick e Pablo Álvarez fez o quinto das águias.

O Sporting surgiu com outra cara na etapa complementar, sobretudo mais equilibrado, mas ainda assim permitiu que o eterno rival chegasse à meia-dúzia de golos: Roberto Di Benedetto fez o 6-0 aos 29 minutos, antes de Nolito Romero reduzir a 17 minutos do apito final.

Com este resultado, o Sporting pode perder a liderança da tabela classificativa, caso a Oliveirense pontue esta tarde em casa do Famalicense. O Benfica está no quarto lugar, agora com 35 pontos, menos sete do que o adversário deste domingo.