O Benfica B atingiu a quarta jornada consecutiva a pontuar, desta feita na receção ao Sporting B (1-0), na noite desta segunda-feira. Em dérbi da 15.ª jornada da II Liga – geralmente equilibrado, mas com ascendente dos leões – as águias de Nélson Veríssimo inauguraram o marcador aos 35 minutos, pelo médio e capitão Diogo Prioste.

A decisão foi tomada na sequência de um canto cobrado à direita, com o cabeceamento de João Fonseca a ser desviado pelo braço de um jogador do Sporting. Por isso, Diogo Prioste aproveitou para aplicar o segundo golo na época.

Na etapa complementar, de parada e resposta, o dérbi ficou decidido aos 73 e 75 minutos, quando João Muniz e Samuel Justo – defesa e médio do Sporting, respetivamente – viram o segundo cartão amarelo.

De notar que este foi o 17.º dérbi entre Sporting B e Benfica B, no primeiro duelo desde abril de 2018. O Sporting B não vence este dérbi desde abril de 2016.

Os leões de João Gião encaixaram, assim, a quarta derrota na II Liga, continuando na vice-liderança, com 29 pontos, a quatro do líder Marítimo e com um jogo a menos. Segue-se a receção ao Académico de Viseu (3.º), a 4 de janeiro.

Por sua vez, o Benfica B sobe ao 12.º posto, com 18 pontos, três de vantagem sobre os lugares de despromoção. No domingo, às 11 horas, há visita ao Académico de Viseu.