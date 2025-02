No dérbi que marca a 4.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional de Iniciados (sub-15), o Benfica aplicou um triunfo contundente na visita ao Sporting. Na manhã deste sábado, as águias venceram por 1-4 no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Os leões até inauguraram o marcador à passagem do quinto minuto, por Leonardo Damião, mas as águias repuserem a igualdade aos 8m, graças ao penálti convertido por Martim Gomes.

De parada e resposta, o marcador apenas mudou na etapa complementar. Aos 46 minutos, Tiago Alves consumou a reviravolta. E, na mó de cima, as águias aproveitaram o embalo para aplicar o 1-3, por Francisco Wang.

Por fim, aos 69 minutos, o madeirense Martim Gomes bisou e assinou o 1-4.

O Benfica lidera com nove pontos, igualado pelo Alverca, que na manhã deste sábado perdeu na visita ao Belenenses (6.º), por 1-0. Quanto ao Sporting, segue no 5.º lugar, com seis pontos.

Desta 4.ª jornada resta conhecer o desfecho do FC Porto-Vit. Guimarães, agendado para a manhã deste domingo (11h). Os dragões estão no 8.º posto, com três pontos, a quatro dos “Conquistadores” (3.º).

Na próxima ronda, a 2 de março, o Sporting joga em Guimarães, às 11h. Em simultâneo, o Benfica recebe o Belenenses, enquanto o FC Porto joga em Tondela.

De recordar que o Benfica é bicampeão em título do Nacional de Iniciados (sub-15).

Outros resultados

Rio Ave 2-1 Tondela

Sp. Braga 2-2 Farense