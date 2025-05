Bruno Lage foi questionado duas vezes, mas nem assim quebrou: o treinador do Benfica recusou-se a dizer que o dérbi deste sábado, que pode valer o título de campeão, é o jogo mais importante da sua carreira.

«O jogo mais importante é sempre o próximo. Na perspetiva individual e na perspetiva coletiva, de clube, o próximo jogo pode ser decisivo e é assim que o estamos a viver. Nesse aspeto é muito importante.»

Questionado depois se o jogo com o Sporting pode determinar a continuidade no Benfica, Bruno Lage também não respondeu, mas neste caso prometeu fazê-lo no fim do dérbi.

«Eu tenho uma ideia muito clara do que quero para o futuro, mas adio essa resposta após o jogo de amanhã», disse.

«Uma coisa eu sei. Conseguimos trazer os adeptos de volta para junto da equipa e o que conseguimos até agora seria impossível sem o apoio dos adeptos. Sempre disse que o campeonato se ia decidir nas duas últimas jornadas. Já vencemos a Taça da Liga, garantimos as eliminatórias da Champions, chegámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões, estamos na final da Taça, conseguimos trazer o melhor de alguns jogadores, conseguimos colocar a equipa a praticar um futebol de ataque, portanto isto tudo que conseguimos na maioria dos clubes europeus seria uma época razoável. No Benfica é insuficiente e nós temos plena consciência disso.»