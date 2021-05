Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Sporting por 4-3:

«Cá está um jogo que merecia ter 60 mil adeptos no estádio. O jogo foi empolgante pelos sete golos e pela qualidade do jogo. Golos golos e jogadas muito evoluídas individualmente dos jogadores das duas equipas. Olhamos para uma questão em que quando uma equipa sofre três golos e outra quatro é um sinal de que não foram tão fortes defensivamente, mas não! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve duas equipas que jogaram para ganhar e que estiveram sempre à procura do golo.

O Sporting tinha de ir à procura da desvantagem a perder por 3-0 e 4-1. O Benfica, a ganhar 3-0 e 4-1, ainda não é uma equipa que sabe gerir os resultados quando está a ganhar. A forma de pensar o jogo é sempre igual. Com 0-0 ou 4-1, a forma de pensar o jogo é sempre igual. e essa é uma questão em que temos de melhorar.

Em relação aos dérbis, eu sabia que já tinha jogado 17 vezes contra o Sporting e que tínhamos vencido 11 e só perdido duas vezes. E uma delas foi esta época e nem vi o jogo: estava em casa doente.

Dar os parabéns aos jogadores do Benfica e aos adeptos do Benfica. Mais uma vez, na nossa saída do Seixal, parecia que éramos os primeiros e vínhamos fazer um jogo para a conquista do título. Não é normal. Isto tem a ver com uma questão que é a paixão e o amor pelo clube. Paixão tem quem só aplaude quando ganhas. Amor é o que dão quando ganhas e quando perdes e é isso que tenho sentido dos adeptos do Benfica.»

[Mais sobre o jogo]

«Fomos a única equipa que conseguiu derrotar o Sporting. [Mas] O que conta é que ganhámos ao rival e não ser a única equipa que ganhou ao rival. São três pontos que contabilizam para a classificação do Benfica. Faltando um jogo, o Benfica é a equipa com mais pontos na segunda volta e isso demonstra um pouco o que eu disse em janeiro.»

[Equipa está a subir de rendimento nesta reta final da época e isso abre boas perspetivas para a final da Taça de Portugal?]

«Vocês viram que o Benfica fez um grande jogo. Este foi um grande jogo! Na primeira parte o Benfica foi ofensivamente muito forte. Teve jogadas de nota artística. Os golos do Sporting também têm nota artística e é mérito dos jogadores do Sporting. Este foi um jogo tecnicamente muito evoluído, taticamente com alguma qualidade, mas ambos os treinadores e equipas a preocuparem-se em marcar golos.

Dentro do que tem feito nesta segunda volta, o Benfica acabou por fazer um grande jogo. Esteve sempre mais perto do 5-3 do que do 4-4. Os Sporting teve uma recuperação que não é fácil. Não é fácil acreditar estar a perder por 3-0 e 4-1 com o rival e acreditar que é possível mudar e os jogadores do Sporting tiveram mérito nisso. Mas o jogo esteve sempre mais perto do 5-3 do que do 4-4.

Tenho de dar os parabéns aos jogadores do Benfica. O jogo foi emocionante e espectacular.»

[Sobre a exibição de Pizzi, que marcou um golo e fez duas assistências]

«O Benfica não joga sempre no mesmo sistema. Os dois sistemas fazem com que ele possa jogar mais entrelinhas. Uma coisa é jogar com segundo volante ou como um ala fechado dando espaço para jogar mais no interior ou na largura, dependendo da forma como ele sentir o jogo.

Ele tem muita experiencia e sabe-se posicional. Foi determinante nos desequilíbrios da equipa do Sporting.»