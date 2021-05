O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Sporting (4-3), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Análise] «Dar os parabéns às três equipas, mas principalmente ao Benfica e ao Sporting. Este jogo foi um espetáculo que devia ter 60 mil pessoas a assistir ao vivo, duas equipas que, face ao que aconteceu no jogo, quiseram ganhar. Entrámos muito forte, depois do 3-0 deixámos de fechar o espaço. A equipa do Sporting acreditou, mas fizemos logo o 4-1. E depois somos uma equipa que não sabe defender resultados. Ainda não consegui meter na cabeça da equipa que dá para controlar um jogo com bola. Só conseguimos jogar bem com bola quando estamos à procura do golo. A equipa do Sporting acreditou sempre. Mas depois disso, até devia ter havido o 5-3. Parabéns aos jogadores, que fizeram uns primeiros 45 minutos espetaculares, grandes golos e grandes jogadas. Saímos daqui a pensar que podíamos ter ganho por mais, mas há que dar mérito ao Sporting. Parabéns a todos pelo jogo. Mais uma vitória que nos dá uma segunda volta muito forte.

Alguns jogadores ainda acham que estar a ganhar 4-1 é como se estivesse 0-0. Estávamos numa situação de vantagem, 4-1, não era preciso fazermos passes de risco, mas acabámos por sofrer. Começámos a ter alguma dificuldade, o Diogo estava com um problema físico e não conseguia acompanhar o Jovane. E agora disse-me que estava cheio de dores numa virilha, mas não disse nada. O importante foi ganhar.

[Apoio dos adeptos?] Significa muito, o carinho dos adeptos. Os jogadores e o treinador não fazem sacrifícios. Os adeptos, face à classificação do Benfica, porque estão habituados a ganhar, poderiam estar contra a equipa, mas estão a dar-nos carinho. Perceberam o que aconteceu à equipa e, portanto, sentimos isso, os jogadores de qualquer equipa ficam mais confiantes quando sentem o calor da equipa. Fora do estádio muitos adeptos do Benfica deram-nos esperança. Quero agradecer-lhes, porque normalmente isto só se vê a ganhar. Parabéns.»