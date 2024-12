Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final a derrota (1-0) em Alvalade, no dérbi com o Sporting:

«Que impacto vai ter esta derrota? Não vai ter impacto nenhum. Pela forma como a equipa jogou na segunda parte, não vai ter impacto nenhum. Este campeonato vai ser até ao fim, o campeão só vai ser encontrado no fim, os três que estão na frente vão andar sempre ali e no fim é que se vai ver o vencedor.

Uma vitória daria uma alegria tremenda aos nossos adeptos, sabemos a importância que os dérbis têm, mas a reação que os jogadores tiveram no balneário foi para mim muito clara, todos disseram ‘isto vê-se o fim’, portanto não vai ter impacto nenhum.»