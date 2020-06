*Por Afonso Cabral

Após quase três meses de paragem, a Liga volta esta quarta-feira: o Gil Vicente visita o aflito Portimonense e o FC Porto joga em Famalicão a liderança do campeonato. Na quinta-feira entram em ação o Benfica - com a receção ao Tondela -, o Sporting - com a visita a Guimarães - e o Marítimo, que recebe o V. Setúbal. Na sexta-feira há mais dois jogos, com o Santa Clara- Sp. Braga a ser disputado na cidade do futebol, e ainda o Desp. Aves-Belenenses. Sábado realiza-se o Boavista- Moreirense e a jornada encerra domingo com o Rio Ave-P. Ferreira.

QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO



Portimonense- Gil Vicente

19h00, Sport TV 1

Na abertura da jornada, o Portimonense recebe o Gil Vicente de Vítor Oliveira a precisar desesperadamente de somar pontos. No penúltimo lugar do campeonato a SEIS pontos da linha de água, os algarvios recebem a equipa de Barcelos que, com 30 pontos em 24 jogos, está confortável no nono lugar da prova.

Indisponíveis:



Onzes prováveis:

Famalicão- FC Porto

21h15, Sport TV 1

No jogo grande da jornada, disputado no estádio municipal 22 de Junho, Famalicão e FC Porto medem forças. Com um ponto de vantagem sobre o Benfica, os dragões sabem que só a vitória interessa para manter o primeiro lugar. A última vez que as duas equipas se defrontaram neste estádio foi em 2016, num jogo que terminou com vitória dos Famalicenses por 1-0, em jogo a contar para a Taça da Liga.

Indisponíveis: Marcano (lesionado)

Onzes prováveis:

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO

Marítimo- Vitória Setúbal

19h00, Sport TV 1

Depois de ambos os emblemas verem ser permitida a utilização dos seus estádios nos últimos dias, Marítimo e V. Setúbal jogam a manutenção no Estádio dos Barreiros. Separados por quatro pontos, os dois emblemas reeditam o 0-0 da primeira volta. As duas equipas atravessam séries muito negativas: os insulares perderam os seus últimos três jogos disputados e o Vitória não vence desde a ronda 18, altura em que bateu o Tondela por 3-0 fora de portas.

Indisponíveis Marítimo: Edgar Costa (suspenso)

Onzes prováveis:

Benfica- Tondela

19h15, BTV 1

O Benfica recebe o Tondela em jogo a contar para a 25ª jornada do campeonato. Depois de nos últimos dois jogos em casa terem empatado e perdido com Moreirense e Sp. Braga respetivamente, os encarnados recebem uma equipa a quem venceram oito dos últimos nove jogos. O Tondela não vence há cinco jogos para o campeonato, tendo registado dois empates e três derrotas nesse período. Na primeira volta, o golo solitário de Ferro permitiu aos campeões nacionais trazerem os três pontos do Estádio João Cardoso. O Benfica está em segundo lugar no campeonato e o Tondela segue na 14ª posição.

Indisponíveis:

Equipas prováveis:

V. Guimarães-Sporting

21h15, Sport TV 1

Outro jogo de grande interesse da jornada 25 joga-se no D. Afonso Henriques. Vitória de Guimarães e Sporting jogam naquele que será o segundo jogo de Rúben Amorim ao leme dos leões. Depois de ter vencido o Desp. Aves por 2-0 em Alvalade, numa estreia atípica marcada pelas duas expulsões precoces de jogadores da equipa visitante, Rúben procura consolidar o seu 3x4x3. O V. Guimarães, de Ivo Vieira, procura a sua primeira vitória sobre um dos três grandes na temporada 19/20. Na primeira volta registou-se um 3-0 a favor dos leões, sendo que no passado recente, entre Liga e Liga Europa, a turma verde e branca registou quatro derrotas e um empate, nos últimos cinco jogos. O V. Guimarães vem de 3 vitórias consecutivas, tendo registado a última derrota na receção ao FC Porto.

Indisponíveis Vitória Guimarães: Aziz e Wakaso (lesionados)

Indisponíveis Sporting: Luiz Phellype e Renan (lesionados)

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

Santa Clara-Sp. Braga

20h00, Sport TV 1

Depois de ter vencido o Portimonense na estreia de Custódio como treinador principal, o Sp. Braga procura manter o terceiro lugar, perseguido pelo seu anterior técnico Rúben Amorim, agora ao serviço do Sporting. Com uma margem de quatro pontos sobre os leões, os bracarenses deslocam-se à Cidade do Futebol, em Caxias, para defrontar o Santa Clara que conta com 30 pontos em 24 jogos. No décimo lugar, os açorianos perseguem a quinta vitória para o campeonato em «casa», o que lhes permitirá descolarem de Gil Vicente e Moreirense, também com 30 pontos cada.

Indisponíveis: -

Desp. Aves-Belenenses

21h15 Sport TV 1

Na Vila das Aves, o lanterna vermelha Desportivo de Aves recebe o Belenenses SAD. Com apenas 13 pontos em 24 jogos -resultado de 4 vitórias e 1 empate na prova – os Avenses tentam fugir àquela que parece uma despromoção anunciada. A equipa do Restelo, bem mais segura na tabela, soma 26 pontos ao fim de 24 jornadas, o que lhe permite estar no 13º lugar da tabela. Com o acesso europeu muito difícil, os azuis jogam pelos pontos que lhes garantam a manutenção no principal escalão do futebol português.

Indisponíveis Desp. Aves: Rúben Macedo e Luiz Fernando (suspensos) e Simunec (lesionado)

SÁBADO, 6 DE JUNHO

Boavista- Moreirense

21h15, Sport TV 1

No penúltimo duelo da 25ª jornada, Boavista e Moreirense medem forças num jogo em que a posição de cada uma das equipas na tabela vai depender diretamente do resultado. Separadas por um ponto, com vantagem para a equipa de Moreira de Cónegos, as equipas lutam pelo oitavo posto, numa luta em que também estão Santa Clara e Gil Vicente. A última vez que o Moreirense venceu o Boavista no Bessa foi em 2016, e a partir daí seguiram-se três vitórias consecutivas dos axadrezados.

Indisponíveis: -

DOMINGO, 7 DE JUNHO

Rio Ave-P. Ferreira

21h00, Sport TV 1

No último jogo da jornada 25, o quinto classificado Rio Ave recebe o 16º P. Ferreira. Na primeira volta registou-se um empate a zero na Mata Real, algo que ambos os emblemas vão tentar melhorar no jogo da segunda volta em Vila do Conde. O Rio Ave não perde há oito jogos para o campeonato tendo registado a última derrota, por 3-2, numa deslocação ao estádio da Luz. O P. Ferreira, que pretende fugir aos lugares de despromoção, não vence o Rio Ave fora desde 2012. Nos sete últimos jogos, registaram-se cinco empates e duas vitórias para o Rio Ave.

Indisponíveis Rio Ave: Jambor (lesionado)