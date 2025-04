À margem da antevisão ao jogo com o Tirsense, nas meias-finais da Taça de Portugal, Bruno Lage recordou Aurélio Pereira, falecido esta terça-feira aos 77 anos.

«Manifesto os nossos sentimentos à família e recordo o fantástico trabalho de prospeção que fez no Sporting e em termos nacionais. Todas as pessoas que trabalharam com Aurélio Pereira têm o mesmo carinho que, no Benfica, temos pelo Jaime Graça. Acredito que seja uma referência para o Sporting e manifesto as nossas condolências», disse, em conferência de imprensa.