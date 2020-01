O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[O que pretendeu ao optar por Weigl e Gabriel?] «Ter uma ocupação diferente na zona central. O Adel [Taarabt] tem feito um trabalho fantástico, foi muito difícil deixá-lo de fora hoje [sábado], mas sentimos que tínhamos de ter outra ocupação dos espaços. O mais importante é termos um grupo de jogadores fantásticos, que se entregam. O Seferovic entrou frente ao Rio Ave, marcou dois golos e hoje fez cinco minutos. Todas as decisões são difíceis.

[Impacto de Rafa?] Já o ano passado tínhamos previsto isto, o Rafa pode fazer esta função [segundo avançado], quando se lesionou estava a jogar naquela posição [frente ao Lyon]. Podemos contar com o Rafa nessa posição e a entrada dele foi isso, sentimos que o Sporting tinha aumentado a pressão, podia haver mais espaço e o Rafa podia aproveitar isso, é muito forte no 1x1. Fica esse registo que o Rafa sai do banco e é o homem do jogo. Mas foi um jogo muito bom em termos coletivos.

[Sobre o mercado] O mercado é o que temos, ainda esta semana o Daniel Anjos e o Gonçalo Ramos [da equipa B] treinaram com a equipa A. É sempre ter a sensação que nesta janela ou na próxima vamos estar sempre a olhar para oportunidades. Aproveito para falar no Gedson, é com muita pena que o vejo partir, vai para um bom desafio. Tinha perspetivas para ele este ano, mas com a lesão no início da época perdeu algum tempo. É mais um excelente jogador e vai desfrutar da Premier League, com um treinador de top [José Mourinho] e espero que tenha uma bonita carreira.»