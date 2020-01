O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Quero começar pelos nossos adeptos, foram fantásticos, apoiaram do princípio ao fim e parte deste sucesso deve-se a eles, tem sido um apoio fantástico em qualquer estádio. Tínhamos prometido uma equipa recuperada, com um registo de jogo muito alto e foi isso que se verificou. Foi um jogo muito competitivo, mas fomos a melhor equipa, criámos mais oportunidades e colocámos o jogo num registo muito alto, essa é a nossa ambição. Fomos sempre muito competentes e pressionámos muito, até porque o Sporting constrói muito bem. Fomos muito fortes no aspeto defensivo também, tirando aquela bola do Ferro que entra nas costas. Vitória justa.

[Diferença pontual reflete a realidade das duas equipas?] Acho que não. Hoje vi que se fez a comparação do valor de mercado entre os jogadores, isso vale o que vale. A linha defensiva do Sporting está recheada de bons jogadores: Mathieu, Coates, Acuña, Ristovski... o Ilori tem um percurso fantástico, há o Neto, dois guarda-redes muito competentes, médios como o Wendel... Sei quanto trabalho deu perceber a dinâmica do Sporting. Na minha opinião o Sporting tem uma excelente equipa, não devemos valorizar a distância pontual porque o Sporting tem tido problemas.»