O próximo campeonato da Liga vai arrancar no fim de semana de 20 de setembro, anunciou esta terça-feira a Liga de Clubes, num comunicado publicado no site oficial. Já a II Liga arranca uma semana antes, a 13 de setembro.

O comunicado da Liga esclarece que estas datas necessitam ainda, como sempre acontece, de ratificação por parte da Federação, o que não deve constituir um problema.

Comunicado da Liga:

«A Liga Portugal informa que já são conhecidas as datas de arranque das edições 2020-21 da Liga e da II Liga.

O pontapé de saída das competições profissionais está, assim, agendado para o fim-de-semana de 13 de setembro, com o arranque da II Liga, enquanto que as emoções da Liga regressam no fim-de-semana seguinte, de 20 de setembro.

De referir que estas datas carecem, ainda, de ratificação por parte da Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).»