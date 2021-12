O futebol profissional em Portugal não está a escapar ao aumento de casos de infetados com covid-19 que se tem registado nas últimas semanas.

À semelhança do que tem acontecido no país, também nas equipas da Liga estão a aumentar os casos positivos, com a situação vivida pelo Belenenses no final de novembro, antes do jogo com o Benfica, a ter sido a mais grave.

Nos últimos dias vários clubes revelaram ter casos positivos, sendo que já nesta segunda-feira o Famalicão deu conta de ter nove pessoas infetadas, entre jogadores, staff e equipa técnica.

Também o Marítimo anunciou terem aumentado para cinco os casos positivos no plantel, um dia depois de o Sporting ter informado que Manuel Ugarte se juntou ao lote dos infetados, e de o Sp. Braga ter revelado que Ricardo Horta e Chiquinho também foram infetados com a doença.

Benfica (Grimaldo) e Boavista (Vukotic) são outros clubes que têm casos positivos confirmados.