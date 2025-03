O Benfica não só venceu na ronda 18 da Liga, como reforçou a liderança isolada. Na tarde deste domingo, as águias dominaram na visita ao Damaiense (0-2). Os golos foram anotados pela avançada espanhola Cristina Martín-Prieto, aos 10 e 80 minutos.

Uma vez que o Sporting empatou a zeros no Jamor, reduto do Racing Power, as líderes totalizam 50 pontos, oito de vantagem sobre as leoas.

A fechar o pódio está o Sp. Braga, com 38 pontos. As minhotas foram derrotadas na visita ao Valadares Gaia, por 1-0. O único golo surgiu aos 86 minutos, pela média Cristiana Vieira.

No próximo fim de semana há “quartos” da Taça de Portugal. No sábado, o Sp. Braga visita o Damaiense (11h), enquanto o Benfica recebe o Sporting (18h). No domingo, o Valadares Gaia recebe o Rio Ave (14h). Por fim, também na tarde de domingo (17h), o Torreense recebe o Vit. Guimarães.