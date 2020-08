O médio do Benfica Pizzi , que foi eleito pelo Maisfutebol como o melhor jogador da Liga, encabeça seis rankings individuais da Liga da época passada, sendo o jogador que mais vezes surge no top-5 dos dados estatísticos divulgados pela Liga.

Num deles, porém, é seguro afirmar que o jogador das águias preferia não ver o seu nome: no do número de perda de bolas.

Pizzi foi o jogador com mais perdas de bolas na Liga, de forma destacada: 251. O segundo jogador nesse ranking foi Nanu (196) e o terceiro foi Pedro Gonçalves, médio do Famalicão contratado pelo Sporting para a nova época.

Além desse capítulo, porém, Pizzi foi também o jogador com mais participações diretas em golos – marcando ou assistindo -, com um total de 31 golos, seguido de Paulinho com 24 e Vinícius com 23.

O camisola 21 dos encarnados foi também o jogador com mais assistências (13), mais oportunidades (49), mais passes-chave (12) e mais cantos batidos (144).

Ainda no capítulo individual, destaque para o parâmetro do homem do jogo. O jogador que foi mais vezes eleito como figura foi Corona (6), mas em segundo lugar surge um jogador que fez apenas meia época em Portugal… não é difícil de adivinhar, pois não?

Isso mesmo, Bruno Fernandes. O médio contratado pelo Man Utd ao Sporting foi eleito o homem do jogo cinco vezes, tantas como Trincão, Vinícius e Lucas Fernandes.