No encontro que inaugurou a décima ronda do grupo Sul da Liga Revelação, na tarde desta sexta-feira, o Benfica venceu o dérbi com o Sporting, por 1-0. O golo de Tomás Cruz, aos 86 minutos, decidiu o encontro.

A passe de Rodrigo Rêgo, o médio de 19 anos e luxemburguês – com dupla nacionalidade portuguesa – marcou o primeiro golo pelos sub-23 das águias. No verão, Tomás Cruz trocou a formação do Hannover pelo Benfica.

Entre 2013 e 2016, o médio despontou nas escolinhas do FC Porto, antes de emigrar para o Luxemburgo.

Recorde a história deste dérbi.

Quanto ao encontro desta tarde, o Sporting terminou reduzido a dez unidades, depois de João Infante atingir um adversário com o cotovelo, quando o esférico estava ainda longe.

O triunfo permite ao Benfica reforçar o quarto lugar do grupo Sul, com 15 pontos, menos um do que o Sporting (3.º). Na 11.ª ronda, as águias visitarão o Portimonense (6.º), enquanto os leões receberão o Santa Clara (8.º e último).

No topo do grupo Sul está o Estrela da Amadora, com 18 pontos, mais um do que o campeão em título, o Estoril (2.º).