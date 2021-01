A equipa de sub-23 do Sp. Braga não foi além de um empate sem golos na receção ao Famalicão, em jogo da primeira jornada do apuramento de campeão, ficando agora a três pontos do líder Estoril-Praia que entrou nesta fase a vencer o Belenenses por 3-2.

Entretanto, na fase de apuramento para a Taça, o Benfica manteve o primeiro lugar, apesar de também ter empatado, sem golos, na receção à Académica.

O V. Guimarães, segundo classificado, não tirou proveito do deslize do líder, uma vez que também empatou, no Algarve, diante do Portimonense (1-1).

O Sporting, por seu lado, subiu até ao quarto lugar desta fase, com os mesmos pontos do que o Vitória, ao vencer no terreno do Cova da Piedade (1-0), com um golo de Bruno Tavares mesmo antes do intervalo

Classificação do apuramento de campeão: Estoril, 16 pontos; Sp. Braga, 13; Marítimo, Leixões e Belenenses, 12; Famalicão, 10.

Classificação do apuramento para a Taça: Benfica, 13 pontos: V. Guimarães, Rio ave e Sporting, 10; Académica, 9; Portimonense, 7; Boavista, 5; Cova Piedade, 3.