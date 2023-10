A história foi contada por Diogo Luís, que diz que esse foi o jogo da sua vida. No dia em que o Benfica venceu o Sporting por 3-0, no primeiro grande triunfo da carreira de José Mourinho, o treinador ameaçou não deixar os jogadores entrar no hotel.

«Nós normalmente íamos para um hotel, que salvo erro era o Meridien, e no dia do jogo com o Sporting mudámos e fomos para o Altis, que era de um antigo presidente do Benfica. Nós partimos e de repente o autocarro pára em frente ao Altis. E o Mourinho pergunta: ‘Porque é que parámos aqui? Ninguém sai do autocarro, porque é que parámos aqui?’», recordou.

«Não sei se foi o Shéu, mas alguém diz que o hotel foi mudado. E o Mourinho responde: ‘O hotel foi mudado? Mas ninguém me disse nada’. Ele começa a trocar bolas dentro do autocarro com o responsável e nós lá dentro parados, ninguém saía. ‘Porque é que o hotel foi trocado e ninguém me disse nada? Fechem as portas e vamos para trás, todos para casa’.»

Diogo Luís revelou depois que Mourinho acabou por aceitar, após muito insistirem com ele, mas avisou que não iria permitir outra coisa daquelas.

«Ele tinha tudo tão pormenorizado, tão organizado, que para ele a preparação da equipa era no outro hotel. Era ali, no Meridien, que ele estava preparado. A partir do momento em que mudam uma coisa e não lhe dizem, ele ia mandar tudo para trás de repente. Depois lá cedeu, mas ficou com uma grande azia. Ali ficou mais uma vez demonstrada a sua personalidade.»

Recorde-se que nessa noite o Benfica venceu o Sporting por 3-0 e no final da partida Mourinho exigiu uma renovação de contrato a Manuel Vilarinho. O agora treinador da Roma já sabe que o novo presidente pretendia ter Toni no comando técnico e por isso decidiu obrigá-lo a tomar uma grande decisão, logo a seguir a um triunfo por 3-0 sobre o campeão.

Curiosamente Manuel Vilarinho tinha pouco antes vencido as eleições no Benfica, derrotando Vale e Azevedo, que foi o presidente que contratou Mourinho para o Benfica.

«Vale e Azevedo chegava ao balneário e dizia que depois do treino os salários dos jogadores estariam na conta, quando acabava o treino chegávamos lá e nada. Fez isto umas três ou quatro vezes», disse, adiantado que «os jogadores estavam dispostos a dar tudo por Mourinho».