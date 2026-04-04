À margem da antevisão à visita ao Casa Pia (15.º) – na segunda-feira (20h45), na 28.ª jornada da Liga – José Mourinho voltou a visar Hjulmand e Rui Borges, a propósito dos critérios da arbitragem. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica fintou uma questão sobre Frederico Varandas e André Villas-Boas.

Benfica beneficia de tensões alheias?

«O Benfica beneficiar de algo? Ainda não vi. Ouço falar de lufadas de ar fresco e estava a preparar-me para o ser, com a minha equipa a ganhar com erros a nosso favor. Ainda não aconteceu e espero que não aconteça. O Benfica não sai beneficiado. Nessa situação entre os presidentes do Sporting e do FC Porto, eu sou um mero espectador.»

Treinador do Sporting pediu melhorias no ambiente desportivo

«O Rui Borges é muito inteligente, mais do que as pessoas pensam.»

«Critério da arbitragem? Num mundo de “puxa saco”, eu também vou ser. Estou 100 por cento de acordo com o meu presidente.»

Hjulmand de novo na mira

«Foi educado, não há um problema pessoal, mas é um caso a pensar quanto aos estrangeiros que entrem no Benfica. Normalmente, quando um estrangeiro chega a Portugal e quer aprender o idioma nós elogiamos, a integração social é importante. O motivo pelo qual iremos aprender o idioma é porque vamos comunicar melhor com os árbitros? Isso é fantástico. Então vai ser essa a nossa motivação para, na próxima época, forçar os estrangeiros a falarem bem português.»

Reação ao Sporting-Santa Clara

«Ao ver as capas dos jornais desportivos pensei que nada se passasse. São primeiras páginas lindíssimas, com um miúdo que jogou, fez golo e foi aniversariante [Rafael Nel], mas quem não viu o jogo de ontem vai pensar que nada se passou. Esse é o problema. Esquecemos o jogo com o Nacional, o jogo em Alvalade com o Famalicão e de outras situações do princípio da época.»