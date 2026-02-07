José Mourinho disse este sábado, em conferência de imprensa antes do jogo com o Alverca, que só vai estar atento ao clássico entre FC Porto e Sporting, agendado para segunda-feira, se ganhar o jogo dele no domingo. Porque se não ganhar, então as contas para ser campeão tornam-se demasiado complicadas. No entanto, e se ganhar, tem uma preferência: que o FC Porto não ganhe.

Clássico de segunda-feira

«O meu trabalho é ganhar amanhã [domingo], eu quero é ganhar ao Alverca, o meu foco é preparar os meus jogadores a ganhar ao Alverca. O foco para amanhã [domingo], até dos adeptos que vão ao jogo, tem de ser ganhar ao Alverca, que não será fácil. Todos juntos e todos motivados, a tentar puxar pelo estádio e também pedir que o estádio puxe por nós, para ganhar. É fundamental ganhar. Para na segunda-feira estarmos à espera do resultado do clássico com alguém, ou então os dois, a perder pontos, só ganhando amanhã [domingo]. Se não ganharmos amanhã [domingo], então não há hipótese. Agora se me pergunta quem gostava que ganhasse? Obviamente que aquilo que gostava não conta para nada, mas, esquecendo o nome dos clubes - porque não quero ir por aí, não quero referir nomes -, diria que é melhor para nós que o primeiro classificado perdesse.»

Crença no título, tal como tinha na continuidade na Champions

«É defeito de fabrico, sou assim no positivo e no negativo, se quiser rir pode rir, mas no outro dia, quando fizemos o terceiro golo ao Estrela da Amadora, os meus colegas ao lado disseram “já está” e eu disse “não está nada, ainda falta muito”. Sou muito objetivo e pragmático. Quando estive na frente dos campeonatos dizia sempre “só quando formos matematicamente campeões é que somos campeões” e, das vezes em que estive atrás, fui sempre à caça, até que fosse matematicamente impossível. Neste momento, é matematicamente possível dar a volta e vamos atrás deles. Para, na segunda-feira, podermos esperar o resultado do jogo com alguém a perder pontos - ou os dois -, só ganhando amanhã [domingo]. Temos de ganhar amanhã [domingo].»