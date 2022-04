O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo reconheceu que um triunfo em Alvalade não apaga a má época dos encarnados, embora defenda que o percurso na Liga dos Campeões deva ser aplaudido.

«Não. O objetivo principal para esta época era a conquista do título nacional, e a partir do momento em que não acontece é uma época falhada. Julgo que todos os benfiquistas se devem orgulhar do trajeto da equipa na Champions, com as eliminatórias que tivemos com Spartak Moscovo, PSV, o grupo dificílimo que apanhámos com Bayern e Barcelona, mérito desta equipa, da equipa técnica e da equipa técnica anterior», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Calhou em sorteio o Ajax e recordo-me de muita gente pensar que íamos ser amassados, a equipa deu uma resposta top. Conseguimos, dentro das opções estratégicas que tomámos, passar a eliminatória com todo o mérito. A seguir, calha o Liverpool, íamos sofrer contra uma das melhores equipas da Europa. Soubemos reconhecer capacidade e qualidade ao adversário, não passamos, não há vitorias morais, mas fica a resposta positiva que demos numa competição em que há muitos anos o Benfica não estava naquela fase. Fica esse registo positivo. É cedo para fazer balanços, o objetivo passa por lutar pela vitorias nestes 5 jogos e conquistar 15 pontos», observou.

Veríssimo assumiu ainda que a equipa tem «consciência» da diferença pontual para o Sporting, fixada em nove pontos, mas vincou que «a mentalidade é chegar a Alvalade e lutar pela vitória».

O dérbi lisboeta joga-se este domingo, a partir das 20h30, a contar para a 30.ª jornada da Liga. Pode seguir a partida ao minuto no Maisfutebol.