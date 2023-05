Roger Schmidt foi colocado perante o facto de o Sporting jogar com três centrais e se, desse modo, poderia haver uma mudança na lateral-direita encarnada, de modo a ter algum aproveitamento tático sobre o rival.

«Acho que jogámos mais contra equipas de cinco atrás [três centrais mais dois] do que quatro, não sei a estatística», começou por dizer o alemão, que não assumiu se joga Alexander Bah, que não é titular desde o clássico com o FC Porto, no qual se lesionou, ou se continua Fredrik Aursnes na posição. O técnico até levantou a dúvida sobre o norueguês.

«Há muitas equipas com esta formação, mas não vou dar o onze. Vou estar a pensar até ao último momento. O Bah está de regresso, o Gilberto disponível. Os jogadores estão completamente focados. Como disse, é preciso usar o equilíbrio certo. O Fredrik Aursnes tem jogado bem. Muitos jogadores da frente estão em boa forma, o Fredrik também já jogou bem a seis, é muito flexível e pode jogar nessas posições. Será uma decisão tomada amanhã [domingo]», concluiu.